'फादर्स डे' के मौके पर रणबीर कपूर की फिल्म 'संजू' का एक खास पोस्टर रिलीज हुआ है, जिसे देखकर आप इमोशनल हो जाएंगे। इस खास पोस्टर को देखकर आपको रियल फादरहु़ड की फीलिंग नजर आएगी। वहीं फॉक्स स्टार के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें रणबीर कपूर नजर आ रहे हैं। वीडियो के जरिए उन्होंने फादर्स डे की शुभकामनाएं दी है।

जारी इस पोस्टर में रणबीर कपूर फिल्म में उनके पिता का किरदार निभा रहे परेश रावल को जादू की झप्पी देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस वीडियो में रणबीर कपूर कह रहे हैं कि मैं बहुत एक्साइटेड हूं और हैप्पी फादर्स डे। आपने संजू के ट्रेलर में कुछ सीन्स देखें होंगे। आपने मेरा और परेश जी का पोस्टर देखा होगा। आज हम फादर्स डे और फादरहु़ड को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे में आप अपनी स्टोरी शेयर करें इसके साथ हैश टैग #JaaduKiJhappi का इस्तेमाल करें।' कहा जा रहा है कि इस खास मौके पर कि फादर्स डे पर मेकर्स संजू का कोई नया गाना लॉन्च कर सकते हैं जो कि संजू (रणबीर कपूर) और सुनील दत्त (परेश रावल) पर फिल्माया गया है।

Sanju is a father-son story for all ages. Presenting the #JaaduKiJhappi on occasion of Father's Day: Don't forget to tune in when Ranbir goes LIVE on our handle at 12PM.#Sanju @RajkumarHirani @VVCFilms #RajkumarHiraniFilms pic.twitter.com/oCFCBENLpj