Ranbir Kapoor Spotted: शादी की ग्रैंड पार्टी के अगले दिन ही काम पर लौटे रणबीर कपूर, पपराजी को दिया ऐसा रिएक्शन

इन दिनों बॉलीवुड गलियारों में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के ही चर्चे हैं। हाल ही में दोनों की शादी हुई है जिसकी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। वहीं, रणबीर कपूर ने काम पर भी वापसी कर ली है।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Shubhangi Gupta Sun, 17 Apr 2022 05:22 PM

