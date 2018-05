SANJU: जेल में उतरवाए गए थे संजय के कपड़े, फिर की थी सुसाइड की कोशिश

संजू के ट्रेलर जितना एंटरटेनिंग है उतना ही शॉकिंग भी है। जी हां, 3.4 मिनिट के इस ट्रेलर में संजय दत्त की जिंदगी के कई अनछुए पहलू देखने को मिलेंगे। ऐसा ही एक पहलू है जेल में संजय दत्त के साथ हुआ बर्ताव। दरअसल, ट्रेलर में एक जगह रणबीर कपूर जेल के अंदर बिना कपड़ों के खड़े दिखते हैं। वो पूरी तरह न्यूड लग रहे हैं। ये सीन बेहद शॉकिंग है।

जब जेल अधिकारियों ने उतरवा लिए थे कपड़े...

सजा के दौरान जेल में पूछताछ कर रहे अधिकारियों ने संजय दत्त के पूरे कपड़े उतवा लिए थे। यही नहीं जब वे जेल में थे संजय ने सलाखों में सिर मार-मार कर सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। ये सभी सीन 'संजू' के ट्रेलर में डाले गए हैं और रणबीर ने इस बखूबी निभाया है।

इस वजह से जेल गए थे संजय दत्त...

1993 में 12 मार्च को मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इसके पीछे कई बॉलीवुड हस्तियों का नाम भी सामने आया। संजय दत्त को अबू सलेम और रियाज सिद्दीकी से अवैध बंदूक़ों की डिलीवरी लेने, उन्हें रखने और फिर नष्ट करने का दोषी माना गया था। संजय ने अदालत को दिए अपने बयान में कहा था, "मैं अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। इन हथियारों को रखने का यही कारण था, मैं घबरा गया था और कुछ लोगों के कहने में आकर मैंने ऐसा किया।"

Sanju was first arrested in 1993. In prison for 18 months. Could not get bail. A recreation of that time. #RanbirKapoor #RajkumarHiraniFilms @VVCFilms @foxstarhindi pic.twitter.com/JOL2W3pQaO