एक्शन और एडवेंचर से भरपूर है 'शमशेरा' का टीजर, देखें रणबीर कपूर का 'डाकू अवतार'

एक तरफ जहां रणबीर कपूर के संजू लुक की चर्चा चारों-तरफ हो रही थी वहीं इसी बीच वो अब 'शमशेरा' बनने वाले हैं। इससे पहले आप कुछ और सोचें तो आपको बता दें कि रणबीर की नई फिल्म 'शमशेरा' का अनाउंसमेंट हो गया है। इस बात की जानकारी यश राज फिल्म ने ट्वीट कर दी है।

यश राज फिल्म ने टीजर पोस्ट करते हुए लिखा है कि करम से डकैत, धरम से आज़ाद। यश राज की अगली एक्शन फिल्म 'शमशेरा' में आपको रणबीर कपूर वह अवतार देखने को मिलेगा जो पहले कभी नहीं देखा होगा। इसके साथ यह भी बताया गया कि फिल्म को करन मल्होत्रा डायरेक्ट करेंगे। 45 सेकेंड के टीजर को देखकर जाहिर होता है कि फिल्म डाकू पर आधारित होगी और रणबीर कपूर इसमें एक डाकू के रोल में नजर आएंगे।

करम से डकैत,

धरम से आज़ाद

Presenting #RanbirKapoor in a never seen before avatar in YRF's next action adventure #SHAMSHERA. Directed by @karanmalhotra21 | @ShamsheraMovie pic.twitter.com/5Dqg7GDOhQ