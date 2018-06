Father's Day पर रणबीर कपूर का खुलासा, कहा- 'डर लगता है पापा से'

रणबीर कपूर जो अभी तक सोशल मीडिया से दूर थे, अब उन्होंने ट्विटर पर एंट्री ले ली है। रणबीर ने फादर्स डे के मौके पर ट्विटर पर अपना अकाउंट फॉक्स स्टार हिन्दी के ट्विटर अकाउंट से वैरिफाई कराया है और इसी के साथ उन्होंने अपनी पहली तस्वीर पिता ऋषि कपूर के साथ शेयर की।

फादर्स डे पर #jaddukijhappi हैशटैग के साथ जारी हुए इस पोस्टर को लेकर रणवीर ने फैन्स से इस हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए अपने पिता के साथ शानदार पलों को शेयर करने की गुजारिश भी की। रणबीर ने ऋषि कपूर के साथ अपनी कई तस्वीरें शेयर की।

Ranbir Kapoor is going to be LIVE in 10 mins. Send in your #JaaduKiJhappi moments now! pic.twitter.com/CLUXujuJwo — Fox Star Hindi (@foxstarhindi) June 17, 2018

रणबीर ने इस दौरान अपने फैन्स द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए। जब एक फैन ने उनसे पूछा कि क्या कभी उनका अपने पिता के साथ झगड़ा हुआ है? और कैसे उन्होंने पिता का गुस्सा शांत किया और कैसे माफी मांगी? तो रणबीर ने इसका जवाब देते हुए लिखा, मुझे पापा से बहुत डर लगता है। मुझे आज तक ये भी नहीं पता कि उनकी आंखों का रंग कैसा है क्योंकि मैंने आज तक उनके साथ नजरें मिलाकर बात नहीं की, लेकिन आई लव यू पापा...हैप्पी फादर्स डे।

Hey Soumi. Meri dad se bahut phat-ti hai. I don't even know what his eye color is because I've never looked into his eye. However, Happy Father's Day papa. I love you! #JaaduKiJhappi https://t.co/SnOL0eRPrm — Fox Star Hindi (@foxstarhindi) June 17, 2018

'संजू' के इस खास पोस्टर में दिखी बाप-बेटे की इमोशनल बॉन्ड‍िंग

'फादर्स डे' के मौके पर रणबीर कपूर की फिल्म 'संजू' का एक खास पोस्टर रिलीज हुआ है, जिसे देखकर आप इमोशनल हो जाएंगे। जारी इस पोस्टर में रणबीर कपूर फिल्म में उनके पिता का किरदार निभा रहे परेश रावल को जादू की झप्पी देते हुए नजर आ रहे हैं।

Sanju is a father-son story for all ages. Presenting the #JaaduKiJhappi on occasion of Father's Day: Don't forget to tune in when Ranbir goes LIVE on our handle at 12PM.#Sanju @RajkumarHirani @VVCFilms #RajkumarHiraniFilms pic.twitter.com/oCFCBENLpj — Fox Star Hindi (@foxstarhindi) June 17, 2018



राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर के साथ अनुष्का शर्मा, सोनम कपूर, मनीषा कोइराला, परेश रावल, दीया मिर्जा जैसे कई एक्टर्स नजर आएंगे। फिल्म 29 जून, 2018 को रिलीज होने जा रही है।