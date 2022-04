RaLia Wedding: रणबीर कपूर को सासू मां ने गिफ्ट की 2.5 करोड़ की घड़ी, आलिया ने बांटे कश्मीरी शॉल!

Ranbir Kapoor Wedding Gift: सोनी राजदान ने रणबीर कपूर को जो घड़ी गिफ्ट की है उसकी कीमत तकरीबन 2.5 करोड़ रुपये है। शादी में आए मेहमानों को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर बहुत खास कश्मीरी शॉल दिए गए।

Sat, 16 Apr 2022

