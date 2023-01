Ranbir Kapoor: 'एनिमल' से रणबीर कपूर का फर्स्ट लुक वायरल, नेटिजन्स को आई 'केजीएफ' के यश की याद

ऐप पर पढ़ें

Ranbir Kapoor's first look from Animal: एक ओर जहां रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की फिल्म शमशेरा बॉक्स ऑफिस पर ढेर हो गई थी तो दूसरी ओर उनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। जिसके बाद से ही फैन्स उनकी अगली फिल्म का इंतजार कर रहे थे। 'तू झूठी मैं मक्कार' (Tu Jhooti Main Makkaar) के बाद अब फिल्म एनिमल (Animal) से रणबीर कपूर का फर्स्ट लुक रिवील हो गया है। जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स तेजी से रिएक्ट कर रहे हैं।

कैसा है रणबीर का फर्स्ट लुक

न्यू ईयर के खास मौके पर फिल्म एनिमल से रणबीर कपूर का फर्स्ट लुक रिवील हो गया है, जिस में वो काफी अलग नजर आ रहे हैं। फिल्म में रणबीर के पास कुल्हाड़ी दिख रही है जिस पर खून लगा हुआ है। लंबी दाढ़ी में रणबीर कपूर, सिगरेट जलाते दिख रहे हैं। बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन संदीप रेड्डी वांगा कर रहे हैं और फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज होगी। फिल्म से रणबीर का लुक वायरल हो रहा है।

कैसा है सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन

बता दें कि रणबीर के इस लुक पर सोशल मीडिया यूजर्स के मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं। एक ओर जहां कई सेलेब्स ने इस लुक को पसंद करते हुए कमेंट किया है तो दूसरी ओर कई सोशल मीडिया यूजर्स इस लुक को रणबीर की फिल्म शमशेरा और यश की फिल्म केजीएफ से इंस्पायर बता रहे हैं।

रणबीर कपूर के प्रोजेक्ट्स

बता दें कि रणबीर कपूर आखिरी बार फिल्म ब्रह्मास्त्र में नजर आए थे। फिल्म में रणबीर की जोड़ी पहली बार आलिया भट्ट के साथ बनी थी और फिल्म का निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया था। बात रणबीर के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की करें तो एक्टर के खाते में एनिमल शुमार है। जिस में रणबीर के साथ ही अनिल कपूर, रश्मिका मंदाना, बॉबी देओल और तृप्ति डिमरी नजर आएंगे। इसके अलावा रणबीर कपूर, लव रंजन की रॉम-कॉम फिल्म 'तू झूठी मैं मक्कार' में नजर आएं। फिल्म में रणबीर की जोड़ी श्रद्धा कपूर के साथ बनी है। फिल्म 8 मार्च 2023 को रिलीज होगी।