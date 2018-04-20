फैशन रैंप पर EX-बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर के साथ कुछ ऐसी दिखीं दीपिका

मिजवान फैशन वीक की रात दीपिका और रणबीर के रैंप वॉक ने चार चांद लगा दिए। 'तमाशा' के बाद रणबीर और दीपिका इस फैशन शो में तीन साल बाद एक साथ दिखें।
बॉलीवुड के मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा इस फैशन शो के शो के स्टॉपर दीपिका और रणबीर थे। दोनों सितारों की शानदार और खूबसूरत केमिस्ट्री फैशन नाईट में देखने को मिली।
#فشن_شو_های_بالیوودی Deepika Padukone And Ranbir Kapoor For Manish Malhotra at #mijwanfashionshow (19 April 2018) دیپیکا پادوکن و رانبیر کاپور برای فشن شو مانیش مالهوترا (۱۹ اوریل ۲۰۱۸ ) . . . . . . . . . . #بالیوود_ایران #بالیوود #بالیوودیها #بالیووداستایل #بالیوود_پارس #بالیووداستار #سینمای_هند #هنرمندان_هندی #بازیگران_هندی #فالو #لایک #bollywoodstar #bollywoodsuperstar #bollywood #bollywooddance #bollywoodmovies #bollywoodstyle #bollywoodsong #cinemabollywood #india #cinema #bollywoodactrees #bollywoodactoractress
भले ही रणबीर और दीपिका का ब्रेकअप हो गया है लेकिन आज भी इनके बीच काफी अच्छा बॉन्ड है। इस शो कुछ खास तस्वीरें आपको इनके बीच गहरी दोस्ती के सबूत पेश करती हुई नजर आएंगी।