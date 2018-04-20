ई - पेपर Live Hinustan E-paper

अगली स्टोरी

class="fa fa-bell">ब्रेकिंग:
KXIPvSRH Live: पंजाब ने हैदराबाद के खिलाफ टॉस जीतकर लिया बल्लेबाजी का फैसला
#BREAKING:क्यूबा में कास्त्रो युग का अंत, राउल कास्त्रो की जगह डियाज कैनेल होंगे नए राष्ट्रपति
जस्टिस लोया केस में स्वतंत्र जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा अपना फैसला
राजस्थान के अलवर जिले के मंडावर से बीजेपी विधायक धर्मपाल चौधरी का निधन
मौसम दिनभरः दिल्ली-एनसीआर में सुबह कुछ स्थानों पर छाए रहेंगे बादल तो लखनऊ, पटना और रांची में सुबह से ही खिलेगी तेज धूप। देहरादून में दिन में मौसम हो सकता है सुहाना।
RRvKKR Live: कोलकाता ने राजस्थान के खिलाफ टॉस जीता, पहले करेंगे गेंदबाजी
Akshaya Tritiya 2018: खूब करें खरीददारी, 11 साल बाद तृतीया पर धनतेरस जैसे योग, सिर्फ डेढ़ घंटे का राहुकाल
गूगल और स्मार्ट कार्ड कंपनियां नहीं चाहती आधार सफल हो : यूआईडीएआई
ब्रिटेन में मोदीः लंदन पहुंचे PM, थेरेसा मे और क्वीन एलिजाबेथ से करेंगे भेंट, CHOGM में भी लेंगे भाग
मौसम दिनभरः दिल्ली-एनसीआर, लखनऊ, पटना, रांची और देहरादून में रहेगी तेज धूप। गर्मी से फिलहाल राहत मिलने के संकेत नहीं।
विशेष:
#IPL2018 #कर्नाटक चुनाव # बेटियां मांगें इंसाफ #अनोखी #नंदन
होममनोरंजन

फैशन रैंप पर EX-बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर के साथ कुछ ऐसी दिखीं दीपिका

1/2
Ex-कपल रणबीर-दीपिका ने किया रैंप वॉक
Ex-कपल रणबीर-दीपिका ने किया रैंप वॉक

मिजवान फैशन वीक की रात दीपिका और रणबीर के रैंप वॉक ने  चार चांद लगा दिए।  'तमाशा' के बाद रणबीर और दीपिका इस फैशन शो में तीन साल बाद एक साथ दिखें। 

बॉलीवुड के मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा इस फैशन शो के शो के स्टॉपर  दीपिका और रणबीर थे। दोनों सितारों की शानदार और खूबसूरत केमिस्ट्री फैशन नाईट में देखने को मिली।

भले ही रणबीर और दीपिका का ब्रेकअप हो गया है लेकिन आज भी इनके बीच काफी अच्छा बॉन्ड है। इस शो कुछ खास तस्वीरें आपको इनके बीच गहरी दोस्ती के सबूत पेश करती हुई नजर आएंगी। 

 

2/2
Ex-कपल रणबीर-दीपिका ने किया रैंप वॉक
Ex-कपल रणबीर-दीपिका ने किया रैंप वॉक

रणबीर और दीपिका यहां इंडो-वेस्टर्न स्टाइल ड्रेस में नजर आए। 

शबाना आजमी द्वारा आयोजित इस इवेंट के रैंप पर रणबीर और दीपिका का तालियों की गडगडाहट के बीच स्वागत किया गया।

इस शो डिंपल कबाड़िया नीतू कपूर, मौनी रॉय और सोनाक्षी सिन्हा सहित तमाम सितारों ने शामिल हुए।

बता दें कि मनीष मल्होत्रा ने अपने हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट में इस बात की जानकारी दी थी कि रणबीर और दीपिका करीब 9 साल के बाद एक साथ मिजवान इवेंट पर उनके लिए शो स्टॉपर के रूप में नजर आएंगे। 

  • Hindi Newsसे जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें पर ज्वाइन करें और पर फॉलो करें
  • Web Title:ranbir kapoor and deepika padukone ramp wolk together in mijwan fashion event

चर्चित खबरें

संबंधित ख़बरे

जरूर पढ़ें

देखिये जरूर

Moto G6, G6 Plus और G6 Play लॉन्च: ये है कीमत, फीचर्स और बाकी जानकारी

आखिर क्यों 12 साल की उम्र में गुजरात के भव्य शाह बने जैन भिक्षु

गुरु पर्वत पर बना हो यह निशान तो उच्च पद प्राप्त करने वाले होंगे आप

जरूर पढ़ें

मैच 16
किंग्स XI पंजाब193/3(20.0)
vs
सनराइजर्स हैदराबाद178/4(20.0)
किंग्स XI पंजाब ने सनराइजर्स हैदराबाद को 15 रनो से हराया
Thu, 19 Apr 2018 08:00 PM IST
स्कोरकार्डकमेंट्री
मैच 15
राजस्थान रॉयल्स160/8(20.0)
vs
कोलकाता नाइट राइडर्स163/3(18.5)
कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकटों से हराया
Wed, 18 Apr 2018 08:00 PM IST
स्कोरकार्डकमेंट्री
मैच 14
मुंबई इंडियंस213/6(20.0)
vs
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर167/8(20.0)
मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 46 रनो से हराया
Tue, 17 Apr 2018 08:00 PM IST
स्कोरकार्डकमेंट्री
मैच 13
कोलकाता नाइट राइडर्स200/9(20.0)
vs
दिल्ली डेयरडेविल्स129/10(14.2)
कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली डेयरडेविल्स को 71 रनो से हराया
Mon, 16 Apr 2018 08:00 PM IST
स्कोरकार्डकमेंट्री
मैच 16
किंग्स XI पंजाब193/3(20.0)
vs
सनराइजर्स हैदराबाद178/4(20.0)
किंग्स XI पंजाब ने सनराइजर्स हैदराबाद को 15 रनो से हराया
Thu, 19 Apr 2018 08:00 PM IST
स्कोरकार्डकमेंट्री
मैच 15
राजस्थान रॉयल्स160/8(20.0)
vs
कोलकाता नाइट राइडर्स163/3(18.5)
कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकटों से हराया
Wed, 18 Apr 2018 08:00 PM IST
स्कोरकार्डकमेंट्री
मैच 14
मुंबई इंडियंस213/6(20.0)
vs
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर167/8(20.0)
मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 46 रनो से हराया
Tue, 17 Apr 2018 08:00 PM IST
स्कोरकार्डकमेंट्री
मैच 13
कोलकाता नाइट राइडर्स200/9(20.0)
vs
दिल्ली डेयरडेविल्स129/10(14.2)
कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली डेयरडेविल्स को 71 रनो से हराया
Mon, 16 Apr 2018 08:00 PM IST
स्कोरकार्डकमेंट्री
मैच 17
चेन्नई सुपर किंग्स
vs
राजस्थान रॉयल्स
महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम, पुणे
Fri, 20 Apr 2018 08:00 PM IST
मैच 18
कोलकाता नाइट राइडर्स
vs
किंग्स XI पंजाब
ईडन गार्डन, कोलकाता
Sat, 21 Apr 2018 04:00 PM IST
मैच 19
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर
vs
दिल्ली डेयरडेविल्स
एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरू
Sat, 21 Apr 2018 08:00 PM IST

राशिफल

मना॓रंजन

मुख्य खबरें

विदेश

बिजनेस

सब्सक्राइब करें हिन्दुस्तान का डेली न्यूज़लेटर