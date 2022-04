रणबीर-आलिया की शादी से पहले वायरल हुआ बर्तन वाले का वीडियो, यूजर्स बोले- ‘ये तो हमारी तरह हैं’

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के घर के बाहर की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। पपराजी उनसे जुड़ी हर छोटी-छोटी चीजों को कैमरे में कैद कर रहे हैं। अब एक बर्तन वाले का वीडियो आया है।

लाइव हिन्दुस्तान,मुंबई Shrilata Mon, 11 Apr 2022 09:37 PM

