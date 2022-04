हिंदी न्यूज़ मनोरंजन Ranbir Kapoor, Alia Bhatt Wedding : शादी के बाद रणबीर कपूर और आलिया भट्ट करेंगे ये काम, ऐसे बिताएंगे कुछ दिन

Alia Ranbir Marriage Update : आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की आज मेहंदी सेरेमनी है। शादी के पहले फंक्शन में कपूर और भट्ट परिवार के साथ-साथ करण जौहर और करीना, करिश्मा कपूर भी शामिल हुए हैं।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Sushmeeta Semwal Wed, 13 Apr 2022 04:47 PM

