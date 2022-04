Ranbir Alia Wedding : आलिया भट्ट की मां नहीं बल्कि ये शख्स लगाएगा एक्ट्रेस के हाथों में रणबीर कपूर के नाम की पहली मेहंदी

Ranbir Kapoor Alia Bhatt Mehndi Update : आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की आज मेहंदी सेरेमनी है। वैसे तो आम तौर पर लड़की की मां उसे सबसे पहले मेहंदी लगाती है, लेकिन आलिया के केस में एक बदलाव है।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Sushmeeta Semwal Wed, 13 Apr 2022 05:47 PM

इस खबर को सुनें

