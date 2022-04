रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की अनदेखी तस्वीरें! आंखों में दिखा मोहब्बत का सैलाब

Ranbir Kapoor and Alia Bhatt Wedding: शाहीन बट्ट ने इस फोटो को शेयर किया है जिसमें दोनों काफी रोमांटिक दिख रहे हैं। फोटो में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट दोनों कैमरे की तरफ देखते नजर आ रहे हैं।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Puneet Parashar Sat, 16 Apr 2022 09:41 AM

