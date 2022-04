हिंदी न्यूज़ मनोरंजन Ranbir Kapoor and Alia Bhatt Wedding: रणबीर-आलिया की शादी में करीना-सैफ का कलर कॉर्डिनेशन, जानें क्या है उनके लुक में एक खास बात

Ranbir Kapoor and Alia Bhatt Wedding: रणबीर-आलिया की शादी में करीना-सैफ का कलर कॉर्डिनेशन, जानें क्या है उनके लुक में एक खास बात

Saif Kareena on Wedding : रणबीर कपूर और आलिया भट्ट आज शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। शादी में शामिल होने के लिए कई बड़े सेलेब्स पहुंचे जिसमें रणबीर की बहन करीना कपूर और जीजा सैफ अली खान भी हैं।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Sushmeeta Semwal Thu, 14 Apr 2022 05:14 PM

इस खबर को सुनें