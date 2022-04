Ranbir Kapoor-Alia Bhatt की शादी की फैमिली फोटो में दिखे ऋषि कपूर, वायरल हुआ वीडियो

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं। इस फैमिली फोटो में नीतू कपूर के ठीक पीछे ऋषि कपूर खड़े नजर आ रहे हैं। नीतू कपूर और रिद्धिमा कपूर ने इस पर रिएक्ट किया है।

लाइव हिन्दुस्तान,मुंबई Shrilata Sun, 17 Apr 2022 08:45 PM

