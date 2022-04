हिंदी न्यूज़ मनोरंजन Ranbir Alia Wedding Party : शादी के बाद रणबीर कपूर के घर में है पार्टी, पति की एक्स गर्लफ्रेंड्स को बुलाएंगी आलिया भट्ट

Alia Bhatt to Host Party : 14 अप्रैल को शादी करने के बाद रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अब घर में पार्टी करने वाले हैं। इस पार्टी को आलिया भट्ट होस्ट करने वाली हैं और वह सभी को खुद इन्वाइट करेंगी।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Sushmeeta Semwal Sat, 16 Apr 2022 04:03 PM

