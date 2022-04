Ranbir Kapoor-Alia Bhatt Wedding: रणबीर-आलिया की शादी के लिए राखी सावंत ने किया डांस, बोलीं- राजा-रानी...

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी के फंक्शन आज से शुरू हो सकते हैं। कपल की शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और फैंस काफी एक्साइटेड हैं। इसी बीच कपल के लिए राखी सावंत का डांस वीडियो वायरल हो रहा है।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Deepali Srivastava Wed, 13 Apr 2022 10:55 AM

इस खबर को सुनें