रणबीर कपूर की बैचलर पार्टी में मचने वाला है धमाल, गेस्ट लिस्ट में शामिल हैं इन सेलेब्स के नाम

रणबीर कपूर शादी से पहले अपने दोस्तों के साथ एक बैचलर पार्टी (Ranbir Kapoor Bachelor Party) करने वाले हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो इस पार्टी में अर्जुन कपूर, आदित्य रॉय कपूर और अयान मुखर्जी हिस्सा लेंगे।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Garima Singh Tue, 05 Apr 2022 06:35 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.