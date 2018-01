‘ब्रह्मास्त्र’: समंदर किनारे रणबीर-आलिया की कॉफी डेट, शूटिंग से पहले दिखा ये अंदाज

रणबीर कपूर-आलिया भट्ट स्टारर फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ की शूटिंग अगले महीने शुरू होने वाली है। लेकिन इसके पहले फिल्म की प्रीप्रेशन के लिए फिल्म की स्टारकास्ट इजरायल पहुंच चुकी है। न्यू इयर मौके पर फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी, रणबीर-आलिया के साथ नजर आए और तीनों समंदर के किनारे कॉफी पीते नजर आए।

बिग बी रहे गायब...

इस सुपरहीरो फिल्म में अमिताभ बच्चन भी रणबीर-आलिया के साथ अहम रोल में नजर आएंगे। लेकिन इस शेड्यूल से वो गायब रहे।

करण जौहर ने शेयर की फोटो...

तीनों की फोटो शेयर करते हुए करण ने लिखा-The new year begins with the prep of #BRAHMASTRA....the countdown of the epic journey of our film begins! Filming commences in February 2018! Ayan Mukerji helms this magical trilogy! @SrBachchan #ranbir @aliaa08 and an exciting

ensemble!

आगे जानिए कब रिलीज होगा फिल्म का पहला पार्ट और देखें रणबीर-आलिया का पार्टी वीडियो...