Ranbir-Alia Wedding: मेहमानों को परोसे जाएंगे देशी से लेकर विदेशी व्यंजन, दिल्ली चाट का होगा स्पेशल काउंटर

रणबीर और आलिया की शादी को लेकर फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। दोनों की शादी को लेकर कई बार तरह- तरह की खबरें सामने आ चुकी हैं, इसी बीच इस शाही शादी के फूड मेन्यू को लेकर भी खुलासा किया गया है।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Shubhangi Gupta Sun, 10 Apr 2022 12:55 PM

इस खबर को सुनें