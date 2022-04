Alia-Ranbir: शादी की रस्मों के बीच रणबीर कपूर ने रखी थी एक खास मांग, फिर नहीं हुआ ये काम

यह तो सभी जानते हैं कि रणबीर कपूर सोशल मीडिया से थोड़ा दूर ही रहते हैं। इन दिनों रणबीर और आलिया की शादी के चर्चे जोरों पर हैं। वहीं, शादी की रस्मों के बीच रणबीर ने एक खास रिक्वेस्ट की थी।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Shubhangi Gupta Thu, 14 Apr 2022 01:38 PM

इस खबर को सुनें