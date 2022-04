रणबीर-आलिया भट्ट के साथ ऋषि-नीतू की ड्रिंक वाली फोटो वायरल, जानें- कपूर फैमिली का ये रिवाज

Ranbir Alia Champagne Pose: आलिया और रणबीर ने शादी के बाद केक काटकर शैंपेन पी। उनकी तस्वीरों के साथ लोग नीतू और ऋषि कपूर की शादी की तस्वीर खोज लाए हैं जिसमें वे दोनों भी शैंपेन पीते दिख रहे हैं।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,मुंबई Kajal Sharma Fri, 15 Apr 2022 03:41 PM

इस खबर को सुनें