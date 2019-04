तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री को लेकर राणा दग्गुबती कही ये बात, जानकर कहेंगे वाह!

अभिनेता राणा दग्गुबती ने तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री की सराहना करते हुए कहा कि कहानी के मामले में तेलुगू सिनेमा का यह सर्वश्रेष्ठ समय है। राणा ने सोमवार को ट्वीट किया कि फिल्म 'जर्सी' की कहानी को कितनी खूबसूरत और सरल ढंग से कहा गया है। 'तेलुगू फिल्म 'जर्सी' एक मध्यमवर्गीय क्रिकेटर की कहानी है जिसका करियर उड़ान भरने में असफल रहा और उस पर अपने सपने को छोड़ने का दबाव है।

राणा तेलुगू फिल्म 'अरराबम' और 'डोनगाटा' में काम कर चुके हैं। इस स्पोर्ट्स ड्रामा में अभिनेता नानी की जमकर प्रशंसा करते हैं। वह इस फिल्म के सभी किरदारों की तारीफ करते हुए लिखते हैं, "नानी, मेरा दोस्त, देश में सर्वश्रेष्ठ है। श्रद्धा श्रीनाथ द्वारा निभाए गए किरदार को देखकर आंखों में आंसू आ गए, तुमने बहुत अच्छा काम किया। सत्यराज गुरु हमेशा की ही तरह इस बार भी अच्छे रहे।

'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' के स्पेशल सॉन्ग में दिखेगा आलिया-टाइगर की जबरदस्त केमेस्ट्री!

Telugu cinema’s storytelling in its best time!! #Jersey what a simple beautiful told with excellent craftsmanship. #Gautham you your cast and crew have knocked it out the park.