मनोरंजन थ्रोबैक तस्वीर में राम कपूर की फिटनेस देख फैंस रह गए हैरान, पत्नी गौतमी कपूर बिकनी में आईं नजर Published By: Shrilata Tue, 14 Sep 2021 06:00 AM लाइव हिन्दुस्तान,मुंबई

Your browser does not support the audio element.