टॉपलेस होकर कास्टिंग काउच का विरोध करने वाली एक्ट्रेस के साथ काम करेंगे राम गोपाल वर्मा

फिल्मकार राम गोपाल वर्मा जिन्हें कास्टिंग काउच के विरोध में उतरी अभिनेत्री श्री रेड्डी का समर्थन करने के कारण अपनी फिल्म 'ऑफिसर' की रिलीज में आंध्र प्रदेश के फिल्म संघों द्वारा रुकावट पैदा करने का सामना करना पड़ सकता है, वह श्रीरेड्डी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं।

वर्मा ने कहा, "बिल्कुल, अगर उनके लिए कोई उपयुक्त किरदार मिलता है तो मैं उनके साथ जरूर काम करूंगा।" वर्मा ने कहा कि रेड्डी के विरोध ने अपना असर छोड़ा है।

कास्टिंग काउच के खिलाफ टॉपलेस हुई एक्ट्रेस पर राम गोपाल ने कहा...

फिल्मकार ने अपनी फिल्म के बहिष्कार की सभी आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा, "यह सब सोशल मीडिया गॉसिप है। तेलुगू फिल्म उद्योग के किसी शख्स या किसी संगठन ने नहीं कहा है कि मेरा बहिष्कार किया जाएगा। इसके विपरीत, वे अभिनेत्री द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए समितियां बना रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "वे पहले से ही समितियां बनाने की प्रक्रिया में हैं, जिसकी उन्होंने (श्री रेड्डी) मांग की थी। यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए उनमें से एक समिति कैश (यौन उत्पीड़न के खिलाफ समिति) है। 15 दिन पहले उन लोगों ने अभिनेत्री पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन दो दिन बाद हटा लिया और उनसे माफी मांगी।"

तेलुगू फिल्म उद्योग में मौजूद कास्टिंग काउच के विरोध में रेड्डी ने इस महीने की शुरुआत में तेलुगू फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय के सामने टॉपलेस होकर सनसनी मचा दी थी। रेड्डी के इस एक्शन पर फिल्मकार ने ट्वीट कर आपत्तीजनक टिप्पणी की थी। जिसके बाद वह काफी ट्रोल हुए थे।

