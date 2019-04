राम गोपाल वर्मा को पुलिस ने एयरपोर्ट पर रोका, नहीं करने दी एंट्री

फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा की फिल्म 'लक्ष्मी एनटीआर' विवाद में घिर गई है। इस फिल्म को लेकर आंध्र प्रदेश में जबरदस्त विरोध हो रहा है क्योंकि वहां पर यह रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के प्रमोशन के लिए रविवार को रामू ने विजयवाड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लान की थी लेकिन उन्हें एयरपोर्ट पर ही आंध्र प्रदेश की पुलिस ने रोक लिया है और उन्हें राज्य में एंट्री करने से मना कर दिया गया।

I am In police custody now for the only crime of trying to tell truth ..THERE IS NO DEMOCRACY IN ANDHRA PRADESH pic.twitter.com/O7OnWop407 — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) April 28, 2019

राम गोपाल वर्मा ने ट्वीटर पर अपना एक वीडियो पोस्ट कर बताया कि उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उन्होंने लिखा, 'मैं पुलिस की कस्टडी में हूं क्योंकि मैंने सच्चाई बताई है। आंध्रप्रदेश में लोकतंत्र नहीं है।'

राम गोपाल ने फिर ट्वीट किया, 'ये इन्फॉर्म करते हुए माफी चाहता हूं कि रविवार को 4 बजे जो प्रेस मीट होनी थी वह कैंसल हो गई है क्योंकि आंध्रपद्रेश पुलिस ने मुझे विजयवाड़ा में आने ही नहीं दिया और वापस हैदाराबाद जाने को कहा, अब कहां है लोकतंत्र और क्यों सच को दबाया जा रहा है।'