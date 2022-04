राम चरण ने BSF कैंपस में जवानों को खिलाया खास खाना, वाइफ उपासना ने करवाया लंगर

Ram Charan Visits BSF Camp: ऐक्टर राम चरण ने अमृतसर में बीएसएफ कैंपस में जवानों के साथ बढ़िया वक्त गुजारा। वहीं उनकी वाइफ उपासना ने RRR की सफलता का आभार जताते हुए स्वर्ण मंदिर में लंगर का आयोजन करवाया

टीम, लाइव हिंदुस्तान,मुंबई Kajal Sharma Tue, 19 Apr 2022 06:51 PM

