राम चरण को एयरपोर्ट पर बिना चप्पल देख फैन्स ने की सादगी की तारीफ, जानें क्यों थे नंगे पैर

आरआरआर (RRR) ऐक्टर राम चरण (Ram Charan) के कुछ वीडियोज वायरल हैं, इनमें वह बिना फुटवेयर के दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियोज मुंबई के हैं। यहा्ं जानें राम चरण के इस खास गेटअप और चप्पल न पहनने की वजह।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,मुंबई Kajal Sharma Mon, 04 Apr 2022 10:37 AM

इस खबर को सुनें