RRR: फैन की इस हरकत से परेशान हो गए राम चरण, बोले- अब तो छोड़ दो

RRR की सक्सेस के बाद राम चरण और जूनियर एनटीआर कही भी जाते हैं, उनके फैन्स उन्हें घेर लेते हैं। ऐसा ही कुछ इस बार राम चरण के साथ हुआ। अमृतसर में शूटिंग के दौरान फैन्स ने एक्टर को घेर लिया।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Deepali Srivastava Tue, 19 Apr 2022 10:52 AM

