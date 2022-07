RRR ने The Batman और Top Gun Maverick को पछाड़ा, इस लिस्ट में बन गई बेस्ट हिंदी फिल्म

एस.एस. राजामौली के निर्देशन में बनी फिल्म RRR बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त बिजनेस करने में कामयाब रही और इस फिल्म ने डिजिटल राइट्स बेचकर भी मोटा पैसा कमाया। फिल्म को न सिर्फ क्रिटिक्स से खूब तारीफें मिलीं बल्कि फैंस ने भी जमकर इस फिल्म पर प्यार लुटाया। अब एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक साउथ की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR ने The Batman और Top Gun Maverick जैसी फिल्मों को भी मात दे दी है।

फिर छाई विजयेंद्र और राजामौली की जोड़ी

राम चरण और जूनियर NTR स्टारर इस फिल्म में आलिया भट्ट और अजय देवगन ने भी अहम किरदार निभाए थे। 550 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म को 24 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। बाहुबली की कहानी लिखने वाले राइटर V. Vijayendra Prasad ने इस फिल्म की भी कहानी लिखी थी और डायरेक्टर भी सेम थे।

राजामौली की RRR ने किया कमाल

Hollywood Critics Association ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर ट्वीट करके बताया कि Everything Everywhere All At Once टॉप फिल्मों की इस लिस्ट में पहली जगह बनाई और एसएस राजामौली की फिल्म RRR दूसरे पायदान पर रही। इसने बैटमैन और टॉपगन जैसी फिल्मों को भी पछाड़ दिया और डिजिटली भी काफी हिट रही।

RRR बनी साल की सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म

हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन ने ट्वीट किया, 'बेस्ट फिल्म के लिए HCA Midseason Award जीता है Everything Everywhere All At Once ने और RRR फर्स्ट रनर अप रही है।' इस कैटेगरी में अन्य नॉमिनेट हुई फिल्मों में Turning Red, The Northman, Elvis, Cha Cha Real Smooth, The Unbearable Weight of Massive Talent, और The Unbearable Weight of Massive Talent शामिल थीं।