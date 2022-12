RRR: क्रिटिक्स च्वाइस अवॉर्ड्स में आरआरआर को मिले 5 नॉमिनेशन्स, जानें राजामौली की है किन से टक्कर

ऐप पर पढ़ें

SS Rajamouli's RRR got five nominations in Critics Choice Awards 2023: निर्देशक एसएस राजामौली (SS Rajamouli) की फिल्म आरआरआर (RRR) का जलवा अब भी कायम है। पहले जहां फिल्म ने देश में जोरदार कमाई और वाहवाही लूटी तो उसके बाद फिल्म को ग्लोबली काफी पसंद किया गया। इस बीच अब फिल्म ने एक और अंतराष्ट्रीय पायदान चढ़ा है। राम चरण (Ram Charan) और जूनियर एनटीआर (Jr NTR) स्टारर आरआरआर को क्रिटिक्स च्वाइस अवॉर्ड्स 2023 में एक या दो नहीं बल्कि पूरे पांच नॉमिनेशन्स मिले हैं। जो वाकई काफी बड़ी बात है।

किन पांच कैटिगरीज में मिला है नॉमिनेशन

बता दें कि आरआरआर को जिन पांच कैटिगरीज में नॉमिनेशन्स मिले हैं, वो हैं- बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फॉरेन फिल्म, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म, बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स और बेस्ट सॉन्ग (नाटू नाटू) कैटेगरी। इन नॉमिनेशन्स का आधिकारिक ऐलान क्रिटिक्स च्वाइस अवॉर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर किया गया। वहीं आरआरआर के मेकर्स ने ट्विटर पर इसके लिए धन्यवाद किया है। याद दिला दें कि क्रिटिक्स च्वाइस अवॉर्ड्स का आयोजन 15 जनवरी को लॉस एंजिल्स में होगा।



क्या हैं बाकी नॉमिनेशन्स

बेस्ट पिक्चर के लिए आरआरआर की टक्कर अवतार- द वे ऑफ वॉटर, बेबेलॉन, The Banshees of Inisherin, एलविस, एवरिथिंग एवरीवेहर एट वंस, द फेबलमेन्स, ग्लास अनियन- ए नाइव्स आउट मिस्ट्री, टार, टॉप गन मैवरिक और वुमन टॉकिंग से है। वहीं बेस्ट डायरेक्टर के लिए राजामौली को जेम्स कैमरून (अवतार- द वे ऑफ वॉटर), डेमिन चैजल (बेबीलॉन), टॉड फील्ड (टार), डैनियल क्वान और डैनियल शीनर्ट (एवरिथिंग एवरीवेहर एट वंस), मार्टिन मैकडॉन्ग (The Banshees of Inisherin), सारा पोले (वुमन टॉकिंग), जीना प्रिंस बाइदवुड (द वुमन किंग) और स्टीवन स्पिलबर्ग (द फेबलमैन) को मात देनी होगी।

आईएमडीबी 2022 की सबसे लोकप्रिय फिल्म बनीं आरआरआर

गौरतलब है कि आईएमडीबी की सबसे लोकप्रिय भारतीय फिल्म की सूची में ब्लॉकबस्टर फिल्म आरआरआर नंबर वन बन गई है। आईएमडीबी ने 2022 के सबसे लोकप्रिय भारतीय फिल्मों की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में आरआरआर पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर द कश्मीर फाइल्स, तीसरे नंबर पर के.जी.एफ: चैप्टर 2 है। इसके बाद वक्रिम,कांतारा,रॉकेट्री: द नंबी इफेक्ट,मेजर,सीता रामम,पोन्नियिन सेलवन: पार्ट वन और 777 चार्ली इस लिस्ट में टॉप 10 में शामिल है।