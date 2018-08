रक्षाबंधन: प्रियंका से लेकर सारा अली खान तक, सभी ने ऐसे मनाया राखी का त्योहार

आज पूरे देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। ये त्यौहार हर भाई-बहन के लिए खास होता है यहां तक की बॉलीवुड सेलेब्स भी इस त्यौहार को खुशी से मनाते हैं। प्रियंका से लेकर दीपिका तक, सभी ने इस त्यौहार को बड़ी खुशी से मनाया और इस खास मौके पर प्यारी तस्वीरें शेयर की हैं।

प्रियंका चोपड़ा ने भाई सिद्धार्थ के साथ ली गई फोटो को शेयर करते हुए लिखा, 'मेरे पास भाइयों की एक फौज है और यह उनका (सिद्धार्थ) लीडर है। रक्षा बंधन की शुभकामनाएं।'

I've got an army of brothers, and this one (@Iamsidchopra) happens to be the leader of the pack (by default) :p #HappyRakshaBandhan! It's one of my favorite festivals where the sister ties a sacred thread around the brother's wrist for protection... https://t.co/327Tx0O7Lq pic.twitter.com/2WULvEjAFx — PRIYANKA (@priyankachopra) August 26, 2018

दीपिका पादुकोण ने बचपन की फोटो को शेयर करते हुए छोटी बहन अनीशा के लिए प्यारा मैसेज लिखा, 'हमेशा की तरह..मैं तुम्हें प्यार करने, तुम्हारी रक्षा करने और परेशान करने का वादा करती हूं..हमेशा! तुम्हें प्यार स्माली।' बता दें कि दीपिका अपनी छोटी बहन को स्माली कहकर पुकारती हैं।'

सोनम कपूर ने भाइयों की फौज के साथ एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'मेरे भाइयों को राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं..आप सबको पाकर बहुत खुशकिस्मत समझती हूं..आपको ढेर सारा प्यार! और हां, आज राखी बांधने के लिए मौजूद नहीं होने पर माफ करना..तुम्हारी सबसे प्यारी बहन, सोनम।'

To my brothers a very very happy Rakhee... I’m so thankful to have all of you in my life.. love you all a lot! And sorry I’m not there today to tie you rakhee.. your favourite sister,… https://t.co/hbzojXU0w0 — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) August 26, 2018

सनी देओल ने कलाई पर राखी की फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'रक्षा बंधन की शुभकामनाएं। हमेशा उनका सम्मान करें, उनकी रक्षा करें।'



अदिति राव हैदरी ने भी भाइयों के साथ की फोटो को शेयर करते हुए लिखा, 'तस्वीरों में मेरे साथ खड़े होने से लेकर हमेशा मेरा सहयोग करने तक..शुक्रिया भाइयों! रक्षा बंधन की शुभकामनाएं। मैं जब तक रहूंगी तब तक तुम पर रोब जमाती रहूंगी।'

From being my props in pictures to always having my back... Thank you broskis! #HappyRakshaBandhan

P.S. I will continue to bully you for as long as I live! pic.twitter.com/vHh8GxuRU5 — Aditi Rao Hydari (@aditiraohydari) August 26, 2018

सारा ने तैमूर और इब्राहिम को राखी बांधी। इस दौरान की उनकी तस्वीरें बहुत ही प्यारी हैं।

