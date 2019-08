बॉलीवुड में दिखा रक्षाबंधन का अलग अंदाज, काजोल ने कहा- 'मेरे बिग सिस मसल्स को सलाम'

अमिताभ बच्चन, सारा अली खान और अजय देवगन जैसे बॉलीवुड के सितारों ने गुरुवार को रक्षा बंधन मनाया। बॉलीवुड सेलेब्रिटी ने लोगों को इस पर्व की शुभकामनाएं देने और अपने भाई-बहन के प्रति अपने प्यार का इजहार करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। आइए देखते हैं कि किसने क्या लिखा...

अमिताभ बच्चन : रक्षा बंधन, बहन का प्यार, भाई की सुरक्षा, एक अटूट बंधन।

T 3258 - RakshaBandhan .. the love of the sister .. the protection of the brother .. the strong bond everlasting and sincere ..💞🙏

रक्षाबंधन ! बहन का स्नेह ; भाई की सुरक्षा ; ये बंधन पवित्र , निरंतर , निश्चल pic.twitter.com/7vpZqrrdX1 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) August 14, 2019

काजोल : कौन कहता है कि सुरक्षा केवल पुरूष ही कर सकते हैं और यह एक केवल एक पक्षीय है? इस रक्षा बंधन पर मेरे बिग सिस मसल्स को सलाम! हैप्पी रक्षा बंधन।

Who says protection is male and only one sided? Flexing my big sis muscles this Raksha Bandhan ! #HappyRakshabandhan — Kajol (@KajolAtUN) August 15, 2019

अजय देवगन : रक्षा बंधन। जो जिंदगी भर भाई-बहन के बीच के प्यार को मजबूत करता है और उसकी सुरक्षा करता है।

सारा अली खान : मेरे बेबी ब्रदर को हैप्पी राखी। आज के दिन मेरे पैर छूने, मुझे पैसे देने, मुझे मिठाई खिलाने और मुझे हग करने, तुम्हारी इन सारी चीजों को मिस कर रही हूं।

आर. माधवन : जब आपकी बहन द्वारा भेजी गई राखी को आपका बेटा आपको पहनाता है। हा हा हा। आप सभी को रक्षा बंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।

When your son ties Rakhi to you because your Sister sent it to him . Ha ha ha .. WISH YOU AL A VERY HAPPY RAKSHA BANDHAN. pic.twitter.com/Ty8sc53oHJ — Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) August 15, 2019

ईशा देओल : हैप्पी रक्षा बंधन।

कुणाल कोहली : हैप्पी रक्षा बंधन। आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए और आर.डी.बर्मन द्वारा संगीत से सजाए इस गीत (फूलों का तारों का सबका कहना है) से बढ़कर एक भाई की भावनाओं को कोई और बयां नहीं कर सकता है।