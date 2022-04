राखी सावंत ने हटाया एक्स हसबैंड रितेश के नाम का टैटू, साथ ही फैन्स को दी ये सलाह

राखी सावंत ने एक्स हसबैंड रितेश के नाम का टैटू भी बनवाया था, अब जब वो पति से अलग हो गई हैं तो उन्होंने टैटू हटाने का फैसला किया। एक वीडियो शेयर कर उन्होंने फैन्स को इसकी जानकारी दी।

