कास्टिंग काउच पर राखी सावंत ने दिया विवादित बयान, मचा बवाल

बॉलीवुड में कास्टिंग काउच को लेकर इन दिनों काफी बहस चल रही है। इस मुद्दे पर आऐ दिन कोई न कोई सेलेब्रिटी विवादित बयान देककर मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बहस के बीच सरोज खान, रेणुका चौधरी और शत्रुघ्‍न सिन्‍हा के बाद अब राखी सावंत भी शामिल हो गई हैं।

कास्टिंग काउच पर राखी सावंत ने अजीबो-गरीब बयान दिया है। राखी ने अपने फिल्म इंड्रस्टी के शुरुआती दिनों के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि

मैंने भी कास्टिंग काउच (यौन शोषण) का सामना कर के आगे बढ़ी हूं। राखी सावंत ने कहा है कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच होता है, लेकिन यहां यह पूरी तरह इच्‍छा पर निर्भर है और कोई किसी का बलात्‍कार नहीं करता। राखी ने कहा है कि वह कई ऐसी लड़कियों को जानती हैं, जिन्‍होंने काम पाने के लिए खुद को प्रोड्यूसर के आगे सौंप दिया है, तो इसके लिए प्रोड्यूसर पर इलजाम नहीं लगाया जा सकता।

न्‍यूज एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार राखी सावंत ने कहा, 'फिल्‍म इंडस्‍ट्री में कोई किसी का बलात्‍कार नहीं करता। यह पूरी तरह इच्‍छा पर निर्भर करता है। इस मामले में, मैं पूरी तरह सरोज जी का समर्थन करती हूं। कम से कम उन्‍होंने दुनिया के सामने सच तो रखा। बॉलीवुड के लोग कास्टिंग काउच के बारे में सच नहीं बालते, हालांकि यह सब की आंखों के सामने हो रहा है। अगर वह ऐसा सोच रही हैं कि इससे उनके रास्‍ते साफ होते हैं, तो आखिर हम इसके बारे में चिंता क्‍यों करें। मैं दुनिया के सामने सच रखने के लिए सरोज जी की इज्‍जत करती हूं। सरोज जी ने देखा है यहां क्‍या हो रहा है और मैं उनसे बिलकुल सहमत हूं।

राखी ने अपने बयान में कहा, 'लड़कियां अपना करियर बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं। आजकल तो लड़कियां कहती हैं, कुछ भी करा लो, मुझे काम दे दो। इसमें प्रोड्यूसर की क्‍या गलती है। कई लड़कियां फिल्‍म इंडस्‍ट्री में हीरोइन बनने आती हैं, लेकिन कुछ और ही बन जाती हैं.. आप समझ रहे हैं मैं क्‍या कह रही हूं।

जानें क्या कहा था सरोज खान

बता दें कि हाल ही में सरोज खान ने फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच पर विवादित बयान दिया था। सरोज खान ने कहा था कि कास्टिंग काउच बाबा आदम के जमाने से होता आया है। हर लड़की के ऊपर कोई न कोई हाथ साफ करने की कोशिश करता है। सरकार के लोग भी करते हैं। तुम फिल्‍म इंडस्‍ट्री के पीछे क्‍यों पड़े हो? वो कम से कम रोटी तो देती है। रेप करके छोड़ तो नहीं देती है। ज्यादा बवाल होता देख सरोज खान ने माफी भी मांगी थी।

कांग्रेस नेता ने दिया था विवादिय बयान<

#Castingcouch is taking away privileges from women & use it for your personal benefit or in lieu of any compensation. My dignity as a woman was taken away in Parliament, when PM spoke in derogatory way. How can a PM say that I remind him of Surpanakha?: Renuka Chowdhary, Congress pic.twitter.com/l2k2oPn7Ch