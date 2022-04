राखी सावंत को दोस्तों ने गिफ्ट की BMW X1, वीडियो में देखें कैसे लग्जरी गाड़ी पाकर इतरा रही हैं एक्ट्रेस

राखी सावंत आज काफी खुश हैं और खुशी में झूम भी रही हैं। दरअसल, राखी के पास आज लग्जरी गाड़ी आई है। दिलचस्प बात ये है कि राखी ने ये गाड़ी खरीदी नहीं बल्कि उन्हें दोस्तों ने गिफ्ट की है।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Sushmeeta Semwal Tue, 12 Apr 2022 06:58 PM

इस खबर को सुनें