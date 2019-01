हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए राकेश रोशन, ऋतिक ने फोटो शेयर कर दिया ये मैसेज

ऋतिक रोशन(Hrithik Roshan) के पिता राकेश रोशन(Rakesh Roshan) को गले का कैंसर होने की खबर से पूरा बॉलीवुड चौंक गया था। ऋतिक ने खुद इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी थी। कैंसर की सर्जरी के लिए राकेश रोशन हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे और बता दें कि अब वो डिस्चार्ज हो गए हैं। ऋतिक ने खुद उनके डिस्चार्ज की तस्वीर को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, 'रुक नहीं सकते...रुकेंगे नहीं। हम दोबारा शुरुआत करेंगे, और दोबारा करेंगे।'

Cant stop. Wont stop.

We begin again.

And again. pic.twitter.com/Zs9Kzb7TyD