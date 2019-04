Rajkumar Rao और Shahrukh Khan ने किया छय्यां-छय्यां गाने पर एक साथ डांस, देखें VIDEO

राजकुमार राव (Rajkumar Rao) के फैंस उनकी एक्टिंग (Acting) के कायल हैं। बॉलीवुड (Bollywood) में राव अपना पैर जमा चुके हैं। अपने टैलेंट और एक्टिंग का जश्न मनाने 69वें फिल्मफेयर अवॉर्ड शो (69th Filmfare Award Show) में पहुंचे सितारों ने शो के दौरान कुछ शानदार पलों का लुत्फ उठाया।

इस दौरान राजकुमार राव जब सुपरहिट गाने छय्यां-छय्यां पर स्टेज परफॉर्मेंस दे रहे थे तो शाहरुख खान भी डांस करने वहां पहुंच गए। स्टेज पर शाहरुख और राजकुमार ने वही स्टेप्स दोहरा कर गाने का विजुअल याद दिला दिया। दोनों का यह परफॉरमेंस इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है।

शाहरुख खान का अचानक स्टेज पर आकर राजकुमार राव के साथ डांस करना उनके लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था। राजकुमार ने ये वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। इस दौरान उन्होंने एक कैप्शन भी लिखा है।

I got the opportunity to perform with my idol @iamsrk. I love you sir. One must believe and work hard towards their dreams because they do come true 😇🙏❤️ https://t.co/Gv0vzYlumy