'काला' का ट्रेलर रिलीज, देखें सुपरस्टार रजनीकांत का धमाकेदार अंदाज

सुपरस्टार रजनीकांत और नाना पाटेकर की फिल्म 'काला' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि फिल्म में रजनीकांत का नाम काला है और वो जमीन के लिए नाना पाटेकर से लड़ रहे हैं। फिल्म में हुमा कुरैशी भी हैं जो 45 साल की महिला के किरदार में हैं, जो जवानी के दिनों में रजनीकांत का लव इंटरेस्ट थी।

ट्रेलर की शुरुआत में नाना पाटेकर एक स्लम एरिया के लोगों को संबोधित करते हुए नजर आते हैं। फिर रजनीकांत की शानदार एंट्री होती है, अब क्योंकि इस फिल्म में 2 बड़े स्टार हैं, तो फिल्म को लेकर फैन्स में काफी उत्सुकता है और अब ट्रेलर देखकर ये उत्सुकता और बढ़ने वाली है।

देखें ट्रेलर

फिल्म को रजनीकांत के दामाद धनुष ने प्रड्यूस किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फिल्म मुंबई की पृष्ठभूमि में एक गैंगस्टर ड्रामा है। बता दें कि इससे पहले फिल्म के कुछ पोस्टर्स भी रिलीज किए गए थे।

ये है मोहब्बतें: इस एक्ट्रेस की होगी मौत, बदल जाएगी पूरी कहानी!

VIDEO: रमजान के महीने में बोल्ड ड्रेस पहनकर फंसीं हिना खान, लोगों ने ऐसे किया TROLL

It’s Rajinikanth versus Nana Patekar this June... Presenting the new poster of #Kaala #KingOfDharavi [Hindi]... 7 June 2018 release... Produced by Dhanush... Directed by Pa. Ranjith. pic.twitter.com/l26P7qAFJc

Can't wait to share this beautiful film with you all ... #Kaala releases #June7th #KaalaInHindi Seen here with the #KingOfDharavi @rajinikanth @beemji #actorslife #humaqureshi #blessed #work #love #intense pic.twitter.com/PNTLlgw8mZ