वाइफ लता रजनीकांत संग 'वरदराजा स्वामी' मंदिर पहुंचे Rajinikanth, पूरी विधि-विधान के साथ की पूजा

सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) ने अपनी जबरदस्त एक्टिंग और व्यक्तित्व से लोगों के दिलों में खूब जगह बनाई है। उनकी पर्सनेलिटी और व्यवहार को लेकर लोग रजनीकांत का काफी सम्मान भी करते हैं। यही कारण है कि रजनीकांत जो कुछ करते हैं उसकी वजह से वह खबरों की सुर्खियों में छाए रहते हैं। इन्हीं सब के बीच रजनीकांत अपनी वाइफ लता रजनीकांत के साथ तमिलनाडु के कांचीपुरम में दिखाई दिए। जहां दोनों पति-पत्नी वरदराजा स्वामी मंदिर के दर्शन करने लिए गए थे।

कांचीपुर के इस मंदीर से रजनीकांत की कई सारी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जिसमें वह पूरी विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना करते हुए दिख रहे हैं। इन दोनों की फोटो को फैंस खुब पसंद कर रहे हैं।

तो इसलिए एक दिन पहले रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रही हैं 'Diya and Bati' एक्ट्रेस दीपिका सिंह, देखें फोटो

Tamil Nadu: Rajnikanth offered prayers at the Sri Devarajaswami temple, early morning today, in Kanchipuram as the idol of Lord Athi Varadar is turned to standing position. The idol is taken out once in 40 years from the temple pond. pic.twitter.com/s955b1oxS5