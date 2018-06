रजनीकांत की फिल्म काला को लेकर फैंस हुए क्रेजी, पोस्टर पर चढ़ाया दूध- VIDEO

रजनीकांत की फिल्म काला आज यानि गुरुवार को रिलीज हो गई है। फिल्म को लेकर लोगों में खासा क्रेज दिखाई दे रहा है। चेन्नई में काला का पहला शो सुबह चार बजे से शुरू हुआ। और चार बजे से पहले से ही मूवी के लिए लोगों की भीड़ थिएटर के बाहर उमड़नी शुरू हो गई। लोगों में रजनीकांत को लेकर दिवानगी इस हद तक देखने को मिल रही है कि थिएटर के बाहर लगे रजनीकांत के पोस्टर्स पर फैंस दूध चढ़ा रहे हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। फिल्म का प्रोडक्शन रजनीकांत के दामाद धनुष की कंपनी वण्डरबार ने किया है। वहीं, फिल्म के निर्देशक पा रंजीत हैं।

#TamilNadu: Fans offer milk to actor #Rajnikanth's poster, burst crackers as they gather in large numbers to to watch the film #Kaala at a theatre in Chennai. pic.twitter.com/GYSYeHvPQZ