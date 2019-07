राजकुमार राव ने अपनी को-स्टार कंगना रनौत को लेकर कही ये बात

कंगना रनौत और जर्नलिस्ट विवाद काफी बढ़ गया है। कंगना और जर्नलिस्ट के बीच दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहस हो गई थी जिसके बाद मीडिया के एक सेक्शन ने कंगना रनौत को बॉयकॉट करने को कहा। बता दें कि जब ये बहस हो रही थी तब राजकुमार राव भी साथ में थे। तो जब राजकुमार से इस बारे में बात की तो उन्होंने बॉलीवुड लाइफ से कहा, ये कंगना का नजरिया है। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां मेरे ख्याल से हर किसी को अपना विचार रखने का हक है। मैं बस यही कह सकता हूं कि कंगना को और रावर मिले। कई सारे लोग हैं जो कंगना को उनकी ईमानदारी के लिए पसंद करते हैं।

राजकुमार ने आगे कहा, 'कंगना निडर महीला हैं। उन्होंने अपने काम के जरिए कई लड़ियों को मोटिवेट किया है। कभी-कभी तो मैं सोचता हूं कि कैसे कंगना इतनी निडर हैं और हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखती हैं।'

मामला बढ़ता देख एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस ने बालाजी टेलीफिलम्स ने सोशल मीडिया पर एक ऑफिशयल स्टेटमेंट जारी करके माफी मांगी, लेकिन कंगना ने माफी मांगने से मना कर दिया है।

दरअसल, कंगना की बहन रंगोली ने ट्विटर पर कंगना का वीडियो शेयर किया है जिसमें कंगना ने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी है।

Here’s a vidoe message from Kangana to all the media folks who have banned her, P.S she has got viral fever hence the heavy voice 🙂...(contd) pic.twitter.com/U1vkbgmGyq