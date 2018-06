VIDEO: रोंगटे खड़े कर देगा श्रद्धा कपूर की फिल्म 'Stree' का टीजर

राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म ‘स्त्री’ का पहला टीजर सामने आ गया है। ये टीजर बेहद डरावना और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इसमें एक परछाई गांव की गलियों में घूमती हुई दिखाई देती है और आखिर में दिखते हैं हवा में लटके उसके पैर।

राजकुमार-श्रद्धा की हॉरर कॉमेडी...

राजकुमार और श्रद्धा की ये फिल्म एक कॉमेडी-हॉरर फिल्म है।राजकुमार राव ने ये टीजर शेयर करते हुए दावा किया है कि ‘मर्द को दर्द होगा, स्त्री आ रही है।’इस फिल्म के निर्देशक अमर कौशिक है। फिल्म की रिलीज 31 अगस्त है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है मैडॉक फिल्म्स ने और इसके प्रोड्यूसर हैं दिनेश विजान, राज और डीके है।

