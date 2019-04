राजकुमार राव ने गर्लफ्रेंड पत्रलेखा की ये तस्वीर शेयर कर लिखा मुझे तुम पर गर्व है

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता राजकुमार राव ने अपनी प्रेमिका और अभिनेत्री पत्रलेखा की सराहना करते हुए कहा है कि 'सिटीलाइट' की अभिनेत्री पर उन्हें गर्व है।

राजकुमार ने बुधवार रात को अपनी आगामी फिल्म 'मेंटल है क्या' के साथ पत्रलेखा की आगामी फिल्म 'बदनाम गली' का एक पोस्टर शेयर किया। तस्वीर में पत्रलेखा बेबीबंप के साथ नजर आ रही हैं और अभिनेता दिव्येंदु शर्मा शॉक्ड दिखाई दे रहे हैं।

राजकुमार ने अभिनेत्री की प्रशंसा करते हुए तस्वीर के कैप्शन में लिखा, 'ऐसा अक्सर नहीं होता जब हमारे पोस्टर एक ही दिन आएं। वंडर गर्ल पत्रलेखा मुझे तुम पर गर्व है।'

It doesn’t happen quite often that both our posters come out on the same day. You wonder girl @Patralekhaa9. You make me proud ❤️😍 pic.twitter.com/xTFUI8a7AR