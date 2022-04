राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा ने पूरा किया HIT का शूट, करिश्मा कपूर के खाते में आए ये वेब सीरीज

अभिनेता राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा की अपकमिंग फिल्म 'हिट- द फर्स्ट केस' (HIT: The First Case) का शूट पूरा हो चुका है। वहीं दूसरी ओर करिश्मा कपूर वेब सीरीज ब्राउन में नजर आएंगी।

हिन्दुस्तान,मुंबई Avinash Singh Mon, 18 Apr 2022 10:12 PM

