'बिजनेसमैन' बनने की तैयारी में हैं राजकुमार राव, सोशल मीडिया पर खोला राज

मिस्टर परफेक्ट के नाम से बॉलीवुड में अपनी छवि बनाने वाले एक्टर राजकुमार राव आज कल 'मेड इन चाइना' में काफी बिजी हैं। यह फिल्म डाइरेक्टर मिखिल मुसाले के निर्देशन में बन रही है। इस फिल्म को दिनेश विजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। मिखिल मुसाले की फिल्म 'रोंग साइड राजू' को गुजराती भाषा में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। मुसाले मैडोक फिल्म्स निर्माण से बॉलीवुड में पदार्पण कर रहे हैं। इसकी शूटिंग अहमदाबाद और चीन में होगी। इस साल के सितंबर में यह फिल्म रिलीज होगी। फिल्म को लेकर राजकुमार ने सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर की है।

बता दें कि इस फिल्म में राजकुमार एक गुजराती बिजनेसमैन का किरदार निभाने वाले हैं जो एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए चीन जाता है। इस फिल्म को लेकर 'मडोक फिल्म्स' के दिनेश विजन ने एक बयान में कहा, राजकुमार के साथ मैंने सबसे पहले 'स्त्री' में काम किया। मैं हमेशा से जानता था कि वह एक अच्छा अभिनेता है, लेकिन फिल्म में उनके अभिनय ने मुझे बोल्ड कर दिया।

Thrilled to be a part of #MadeInChina & to be working with Dinoo and @MaddockFilms again post #Stree. Can’t wait to begin this exciting journey @MusaleMikhil #DineshVijan pic.twitter.com/4aCTJTYdMI