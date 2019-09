Rajkummar Rao की फिल्म 'तुर्रम खान' होगी इस दिन रिलीज

बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव की आने वाली फिल्म 'तुर्रम खान' 31 जनवरी 2020 को रिलीज होगी। राजकुमार राव और नुसरत भरूचा की जोड़ी वाली फिल्म तुर्रम खान यूपी के एक छोटे शहर पर आधारित सोशल कॉमेडी होगी। फिल्म के डायरेक्टर हंसल मेहता और अभिनेता राजकुमार राव ने पिछले साल फिल्म 'तुर्रम खान' पर एक साथ काम करने की घोषणा की थी। वहीं, राजकुमार राव के जन्मदिन पर हंसल मेहता ने फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की है।

Special people, a special film and a special day. Here's wishing our very own @RajkummarRao a very Happy Birthday and a special surprise. Our next film together @TurramKhan will release on January 31, 2020. @NushratBharucha pic.twitter.com/v9RK1YFiw0