राजकुमार राव की फिल्म 'न्यूटन' ने पूरे किए 2 साल, ऑस्कर्स में भी मारी एंट्री

राजकुमार राव की फिल्म 'न्यूटन' 90वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी और आज इस फिल्म ने अपने दो साल पूरे कर लिए हैं।

इस फिल्म के सफर को याद करते हुए राजकुमार ने ट्विटर पर लिखा कि 'न्यूटन' हमेशा उनके लिए खास रहेगी। फिल्म के पोस्टर के साथ राजकुमार ने ट्वीट किया, 'न्यूटन' के दो साल। कई वजहों के चलते यह फिल्म हमेशा मेरे लिए खास बनी रहेगी। आपके प्यार और समर्थन के लिए आपका धन्यवाद।

Very happy to share this news that #NEWTON is India's official entry to the #OSCARS this year. Congratulations team.

