पागलपन में डूबे दिखें राजकुमार राव और कंगना रनौत, इस दिन रिलीज होगा 'मेंटल है क्या'

फिल्म मणिकर्णिका की सफलता के बाद कंगना आए दिन सुर्खियों में बनी रहती हैं। आपको बता दें कंगना अपनी फिल्मों से कहीं ज्यादा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में छाई रहती हैं। कंगना अक्सर बॉलीवुड के फेमस सितारों को लेकर अपनी भड़ास निकाली रहती हैं। हाल ही में कंगना ने रणवीर सिंह फिल्म गलीबॉय में आलिया भट्ट की एक्टिंग को लेकर उनकी टांग खिंचाई करती हुई नजर आई थीं, जिसपर आलिया ने भी जबरदस्त जवाब दिया था।

अब इस खबर के बाद कंगना अपनी अपकमिंग फिल्म 'मेंटल है क्या' को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म का एक और नया पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। कंगना की इस फिल्म में एक्टर राजकुमार राव भी नजर आने वाले हैं। फिल्म 21 जून 2019 को रिलीज होगी।

Madness has made its cut! Catch Mental Hai Kya in theatres on 21st June 2019. #MentalHaiKya #MentalHaiKyaOn21stJune#KanganaRanaut @ektaravikapoor @pkovelamudi@RuchikaaKapoor @ShaaileshRSingh @KanikaDhillon pic.twitter.com/pvsobuTn3E