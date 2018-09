Stree Box Office: 'स्त्री' के आगे हारी 'यमला, पगला...फिर से', जानें अब तक की कमाई

राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। हॉरर कॉमेडी पर बनी फिल्म स्त्री दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। महज 20 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 6 दिन में 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। एक ही दिन रिलीज हुई फिल्म 'यमला, पगला, दीवाना फिर से' को टक्कर देते हुए फिल्म काफी आगे निकल गई है। ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने ट्वीट फिल्म के कलेक्शन की जानकारी दी है। तरन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, 'छठे दिन भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है। मंगलवार से ज्यादा फिल्म ने बुधवार को कमाई की है।'

#Stree is SUPER-STRONG on Day 6... Wed biz is HIGHER than Tue and almost at par with Fri... Truly UNSTOPPABLE... Fri 6.83 cr, Sat 10.87 cr, Sun 14.57 cr, Mon 9.70 cr, Tue 6.37 cr, Wed 6.55 cr. Total: ₹ 54.89 cr. India biz.

फिल्म की कमाई पर नजर डालें तो फिल्म ने पहले दिन 6.83 करोड़ का बिजनेस किया था। वहीं, वीकेंड पर फिल्म 25.44 करोड़ रुपये कमाने में कामयाब रही। फिल्म ने सोमवार को 9.70 करोड़, मंगलावर 6.37 करोड़ और बुधवार को 6.55 कोरड़ रुपये की कमाई कर ली है। फिल्म ने कुल मिलाकर अब तक 54.89 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। 20 करोड़ में बनी फिल्म अपना बजट निकाल कर 34 करोड़ की कमाई कर चुकी है। इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर स्त्री को टक्कर देने के लिए इम्तियाज अली की लैला मजनू रिलीज हो रही है। अब देखना ये है कि फिल्म स्त्री को कुछ खास टक्कर दे पाती है या नहीं।

#Stree will cruise past ₹ 50 cr mark today [Day 6; Wed]... Trending is better than #SKTKS [Week 1: ₹ 45.94 cr] and #Raazi [Week 1: ₹ 56.59 cr]… Will it breach ₹ 100 cr mark? Depends on how it fares in Week 2... It’s a wait-and-watch situation right now!