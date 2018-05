'संजू' का एक और पोस्टर रिलीज, बेस्टी का किरदार निभा रहा है ये एक्टर

संजय दत्त की बॉयोपिक 'संजू' को लेकर लोगों में काफी क्रेज नजर आ रहा है। फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है और दो दिन बाद यानि 30 मई को फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होगा। फिल्म के ट्रेलर को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। वहीं लोगों की उत्सुकता को बनाए रखने के लिए राजकुमार हिरानी आए दिन फिल्म का एक नया पोस्टर लॉन्च कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही राजकुमार हिरानी ने ट्विटर पर फिल्म का एक और पोस्टर रिलीज किया है। इसमें रणबीर कपूर के साथ विक्की कौशल नजर आ रहे हैं। फिल्म में विक्की रणबीर के बेस्टी का किरदार निभा रहे हैं।

Meet Vicky Kaushal. Such a refined actor and pure joy to work with him. He plays Sanju’s best buddy. #SanjuTrailer out in 2 days on 30th May! #RanbirKapoor @vickykaushal09 #RajkumarHiraniFilms @foxstarhindi @VVCFilms pic.twitter.com/979wx8eXks